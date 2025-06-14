Жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире
Жена Запашного рассказала, как устроены бомбоубежища для граждан в Израиле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Эллен Запашная, супруга известного дрессировщика Аскольда Запашного, поделилась эксклюзивными кадрами, раскрывающими особенности израильских квартир, в которых предусмотрено бомбоубежище. Видеозапись распространил в своём телеграм-канале брат Аскольда Эдгард Запашный.
Бомбоубежище в квартире. Видео © Telegram / Zапашный
По словам Эллен, каждая жилая постройка в Израиле, возведённая после 1996 года, в обязательном порядке оборудована специальной комнатой-убежищем. Эти помещения, предназначенные для защиты от ракетных обстрелов, являются неотъемлемой частью жилого пространства.
Внешне такая комната практически неотличима от обычной, однако её конструкция скрывает серьёзные инженерные решения. Стены выполнены из толстого металла, а окна и двери оснащены надёжными засовами. Это позволяет жителям мгновенно превратить часть своей квартиры в бункер.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев» против Ирана. В атаке на республику было задействовано около 200 самолётов ВВС, которые нанесли удары примерно по сотне целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран и 14 июня нанёс удары по 150 военным объектам в Израиле. В России считают, что руководство еврейского государства будет добиваться смены власти в Иране.