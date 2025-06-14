Жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире

Эллен Запашная, супруга известного дрессировщика Аскольда Запашного, поделилась эксклюзивными кадрами, раскрывающими особенности израильских квартир, в которых предусмотрено бомбоубежище. Видеозапись распространил в своём телеграм-канале брат Аскольда Эдгард Запашный.

Бомбоубежище в квартире. Видео © Telegram / Zапашный

По словам Эллен, каждая жилая постройка в Израиле, возведённая после 1996 года, в обязательном порядке оборудована специальной комнатой-убежищем. Эти помещения, предназначенные для защиты от ракетных обстрелов, являются неотъемлемой частью жилого пространства.