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Регион
15 июня, 02:16

В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок

Депутат Немкин: С 1 августа в силу вступит закон о запрете массовых рассылок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monster Ztudio

С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дающий гражданам право блокировать нежелательные массовые рассылки. Как рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, отказаться от спам-сообщений и массовых звонков можно будет через личный кабинет у мобильного оператора или специальное приложение.

Кроме того, с сентября аналогичные ограничения коснутся массовых обзвонов. Для борьбы с нарушениями на портале «Госуслуги» появится специальный сервис приёма жалоб на спам.

«Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности», приводит слова депутата РИА «Новости».

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Ранее граждан России предупредили о мошеннических звонках от фальшивых представителей Роскомнадзора. Злоумышленники выдают себя за работников ведомства и «информируют» россиян о том, что их аккаунт на портале «Госуслуги» взломали. Звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, а также через мессенджер WhatsApp.

Артём Гапоненко
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