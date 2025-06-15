В Госдуме рассказали, когда россияне смогут отказаться от массовых рассылок

С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дающий гражданам право блокировать нежелательные массовые рассылки. Как рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, отказаться от спам-сообщений и массовых звонков можно будет через личный кабинет у мобильного оператора или специальное приложение.

Кроме того, с сентября аналогичные ограничения коснутся массовых обзвонов. Для борьбы с нарушениями на портале «Госуслуги» появится специальный сервис приёма жалоб на спам.

«Это направление особенно важно в условиях роста количества киберугроз и должно развиваться в связке с другими мерами цифровой безопасности», — приводит слова депутата РИА «Новости».