Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

На фоне растущей напряжённости в Тегеране «виртуальное» посольство США в Иране обратилось к американским гражданам с настоятельной рекомендацией незамедлительно покинуть территорию страны. Одновременно с этим был опубликован перечень действующих наземных пунктов пропуска, расположенных на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

«Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьёзными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности», — говорится в заявлении.

Помимо этого, «виртуальное» посольство предупредило о возможных ограничениях со стороны иранских властей на пересечение границы с Турцией для лиц, не являющихся гражданами Анкары. Напомним, что у США нет официального посольства в Иране с 1980 года.