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15 июня, 01:45

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

На фоне растущей напряжённости в Тегеране «виртуальное» посольство США в Иране обратилось к американским гражданам с настоятельной рекомендацией незамедлительно покинуть территорию страны. Одновременно с этим был опубликован перечень действующих наземных пунктов пропуска, расположенных на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.

«Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьёзными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности», — говорится в заявлении.

Помимо этого, «виртуальное» посольство предупредило о возможных ограничениях со стороны иранских властей на пересечение границы с Турцией для лиц, не являющихся гражданами Анкары. Напомним, что у США нет официального посольства в Иране с 1980 года.

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Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани выразил мнение о провале американской стратегии в отношении Ирана. Он подчеркнул, что США не смогут добиться желаемых целей, оказывая давление на Тегеран посредством атак Израиля. По его словам, подобная политика лишь усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке.

Антон Голыбин
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