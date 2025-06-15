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14 июня, 22:23

Президент Ирана заявил, что стратегия США по Ирану провалилась

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что США не смогут навязать свои требования Тегерану через атаки Израиля. Он подчеркнул, что поддержка Вашингтоном израильских атак на Иран не приведёт к успеху в реализации американских целей.

«Американцы поддерживают атаки этого режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования. Навязывание требований за счёт оказания давления и агрессии – это провальная стратегия США в отношении Ирана», — отметил Пезешкиан.

Иранский лидер указал, что подобные действия американской администрации лишь усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и не приведут к желаемым результатам для Вашингтона.

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До этого президент США Дональд Трамп, комментируя удары Израиля по Ирану, сообщил о возможности предоставления Тегерану «второго шанса» на заключение ядерной сделки. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран дважды пытался убить хозяина Белого дома.

Юния Ларсон
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