Президент Ирана заявил, что стратегия США по Ирану провалилась
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что США не смогут навязать свои требования Тегерану через атаки Израиля. Он подчеркнул, что поддержка Вашингтоном израильских атак на Иран не приведёт к успеху в реализации американских целей.
«Американцы поддерживают атаки этого режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования. Навязывание требований за счёт оказания давления и агрессии – это провальная стратегия США в отношении Ирана», — отметил Пезешкиан.
Иранский лидер указал, что подобные действия американской администрации лишь усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и не приведут к желаемым результатам для Вашингтона.
До этого президент США Дональд Трамп, комментируя удары Израиля по Ирану, сообщил о возможности предоставления Тегерану «второго шанса» на заключение ядерной сделки. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран дважды пытался убить хозяина Белого дома.