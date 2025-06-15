Президент Ирана заявил, что стратегия США по Ирану провалилась

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что США не смогут навязать свои требования Тегерану через атаки Израиля. Он подчеркнул, что поддержка Вашингтоном израильских атак на Иран не приведёт к успеху в реализации американских целей.

«Американцы поддерживают атаки этого режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования. Навязывание требований за счёт оказания давления и агрессии – это провальная стратегия США в отношении Ирана», — отметил Пезешкиан.