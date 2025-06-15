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Регион
15 июня, 02:43

Трамп назвал американскую армию «щитом и мечом» свободы в мире

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

В столице США прошёл масштабный парад, посвящённый 250-летнему юбилею американской армии. Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с торжественной речью, в которой заявил, что с созданием американской армии началась новая эра мировой свободы.

«С созданием американской армии свобода получила щит и меч», — отметил хозяин Белого дома.

США помогает отражать атаку Ирана на Израиль
США помогает отражать атаку Ирана на Израиль

Ранее СМИ сообщали, что Израиль предложил США объединить усилия в военной кампании против Ирана. Отмечается, что этот вопрос уже был предметом закрытых переговоров между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Артём Гапоненко
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