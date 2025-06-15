Трамп назвал американскую армию «щитом и мечом» свободы в мире

В столице США прошёл масштабный парад, посвящённый 250-летнему юбилею американской армии. Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с торжественной речью, в которой заявил, что с созданием американской армии началась новая эра мировой свободы.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль предложил США объединить усилия в военной кампании против Ирана. Отмечается, что этот вопрос уже был предметом закрытых переговоров между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.