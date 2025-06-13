США помогает отражать атаку Ирана на Израиль

Ранее сообщалось, что Иран предпринял массированный ракетный удар по Израилю, использовав сотни баллистических ракет. Также были сбиты не менее двух израильских истребителей в небе Ирана. В Сети появились видеозаписи, демонстрирующие последствия ударов в Тель-Авиве. Израильские СМИ сообщали о возникновении пожара в районе расположения штаб-квартиры Министерства обороны Израиля. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.