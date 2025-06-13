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13 июня, 19:59

США помогает отражать атаку Ирана на Израиль

Axios: Армия США участвует в отражении атаки Ирана на Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Американские военные силы принимают непосредственное участие в отражении иранской атаки, направленной на Израиль. Информацию предоставил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного израильского чиновника.

«Вооруженные силы США принимают участие в отражении иранской атаки на Израиль», — написал Равид в соцсети X, ссылаясь на неназванное израильское официальное лицо.

Иран запустил вторую волну ракетных атак по Израилю
Иран запустил вторую волну ракетных атак по Израилю

Ранее сообщалось, что Иран предпринял массированный ракетный удар по Израилю, использовав сотни баллистических ракет. Также были сбиты не менее двух израильских истребителей в небе Ирана. В Сети появились видеозаписи, демонстрирующие последствия ударов в Тель-Авиве. Израильские СМИ сообщали о возникновении пожара в районе расположения штаб-квартиры Министерства обороны Израиля. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.

Антон Голыбин
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