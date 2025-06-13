США помогает отражать атаку Ирана на Израиль
Axios: Армия США участвует в отражении атаки Ирана на Израиль
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Американские военные силы принимают непосредственное участие в отражении иранской атаки, направленной на Израиль. Информацию предоставил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на слова высокопоставленного израильского чиновника.
«Вооруженные силы США принимают участие в отражении иранской атаки на Израиль», — написал Равид в соцсети X, ссылаясь на неназванное израильское официальное лицо.
Ранее сообщалось, что Иран предпринял массированный ракетный удар по Израилю, использовав сотни баллистических ракет. Также были сбиты не менее двух израильских истребителей в небе Ирана. В Сети появились видеозаписи, демонстрирующие последствия ударов в Тель-Авиве. Израильские СМИ сообщали о возникновении пожара в районе расположения штаб-квартиры Министерства обороны Израиля. Населению было рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейших распоряжений.