Минобрнауки России объявило о переходе на новую модель высшего образования

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил о готовности проекта изменений в федеральный закон, направленного на переход РФ к новой модели высшего образования. По его словам, проект уже получил поддержку от профессионального сообщества и работодателей, а также положительно воспринимается обществом.

«Мы видим, что новая модель высшего образования поддерживается во всех основных элементах», – отметил он в интервью РИА «Новости».

Изменения инициированы в рамках указа президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны, включая Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский горный университет.

В рамках пилотной программы студенты смогут получать как базовое, так и специализированное высшее образование, а аспирантура будет выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.