Минобрнауки России объявило о переходе на новую модель высшего образования
Глава Минобрнауки: Россия перейдёт на новую модель высшего образования
Студенты. Обложка © unsplash.com / Sincerely Media
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил о готовности проекта изменений в федеральный закон, направленного на переход РФ к новой модели высшего образования. По его словам, проект уже получил поддержку от профессионального сообщества и работодателей, а также положительно воспринимается обществом.
«Мы видим, что новая модель высшего образования поддерживается во всех основных элементах», – отметил он в интервью РИА «Новости».
Изменения инициированы в рамках указа президента России Владимира Путина о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны, включая Московский авиационный институт и Санкт-Петербургский горный университет.
В рамках пилотной программы студенты смогут получать как базовое, так и специализированное высшее образование, а аспирантура будет выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Ранее министр образования заявил, что бюджетные места в российских вузах начнут распределять по-новому. Их будут выделять не только на конкурсной основе, но и по госзаданию. Он также подчеркнул, что практическая часть обучения будет существенно пересмотрена.