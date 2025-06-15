ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 02:39

Стало известно, сколько пенсионеров проживает в России

Соцфонд: В России проживает около 41 миллиона пенсионеров

Пенсионеры. Обложка © Freepik / gpointstudio

Пенсионеры. Обложка © Freepik / gpointstudio

В России насчитывается около 41 миллиона пенсионеров. По данным Социального фонда России, на 1 апреля число получателей пенсионных выплат достигло 40 961 000 человек. Данные приводит РИА «Новости».

Согласно информации фонда, из общего числа пенсионеров почти 8 миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.

Количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек. Это почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.

Назван ориентировочный размер пенсии при зарплате 100 тысяч рублей в месяц
Назван ориентировочный размер пенсии при зарплате 100 тысяч рублей в месяц

Ранее Life.ru писал, сколько россиянам нужно зарабатывать в месяц для получения максимальной пенсии. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Для получения максимального количества пенсионных баллов в 2025 году годовой доход должен достигать 2,76 млн рублей. Однако даже превышение указанного порога не позволит увеличить количество баллов.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar