Стало известно, сколько пенсионеров проживает в России

В России насчитывается около 41 миллиона пенсионеров. По данным Социального фонда России, на 1 апреля число получателей пенсионных выплат достигло 40 961 000 человек. Данные приводит РИА «Новости».

Согласно информации фонда, из общего числа пенсионеров почти 8 миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.

Количество граждан, вышедших на пенсию, 1 января составляло 41 169 796 человек. Это почти на 208 тысяч больше, чем в обновленных данных.