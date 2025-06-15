Отец Маска рассказал, почему ленивые европейцы наотрез отказываются работать

Европейцы теряют мотивацию к работе из-за распространения социалистических идей. Такое мнение высказал бизнесмен Эррол Маск, отец предпринимателя Илона Маска, в интервью РИА «Новости».

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал он.

По мнению бизнесмена, стремление покинуть страны с высокими налогами вполне закономерно. Он также отметил, что европейские страны, проводящие политику повышения налогов, фактически создают условия, при которых людям нет необходимости работать.

Маск добавил, что подобный подход противоречит европейским традициям, и европейцы, жившие 100 лет назад, были бы разочарованы происходящим. При этом, он подчеркнул, что интеллектуальный потенциал Европы остаётся высоким.