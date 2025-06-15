Опускайте занавес: Напавшего на журналистов буйного солиста Мариинки задержала полиция

В Санкт-Петербурге солист Мариинского театра Григор Вернер задержан после нападения на съёмочную группу местного телеканала в Ольгино. Инцидент произошёл, когда журналисты приехали взять комментарий у артиста по поводу его недавних агрессивных выходок. Об этом сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк.

Попытка телеканала прояснить ситуацию обернулась новым витком агрессии. После относительно спокойного начала интервью Григор Вернер внезапно набросился на журналистов. Он преследовал их до автомобиля, колотил по капоту, пытался взломать двери машины и в итоге разбил лобовое стекло. Мужчина требовал, чтобы интервью взяли у его матери, которая ранее сообщала о психологических проблемах сына после расставания с возлюбленной.

«По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметила пресс-секретарь ведомства.