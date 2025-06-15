«Только начало»: В США напугали Украину плохой вестью о смене курса
Слебода: Ситуация с Ираном для США стала приоритетнее Украины
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В связи с развитием ситуации вокруг Ирана, Украине необходимо учитывать возможные корректировки в политике США. Об этом высказался военный и политический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало. Политическая вовлечённость США сразу же изменила направление», — сказал он.
По мнению аналитика, США могут попытаться переложить основную тяжесть украинского конфликта на плечи Европы, чтобы высвободить ресурсы для других, более «перспективных направлений».
Ранее Владимир Зеленский посетовал, что обострение конфликта между Израилем и Ираном не в интересах Украины. Он также выразил опасения, что ближневосточный кризис может отвлечь внимание и ресурсы от военной помощи Украине со стороны западных стран, что приведет к её сокращению.