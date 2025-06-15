«Только начало»: В США напугали Украину плохой вестью о смене курса

В связи с развитием ситуации вокруг Ирана, Украине необходимо учитывать возможные корректировки в политике США. Об этом высказался военный и политический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы уже видели пример, как поставки, предназначенные для Украины, отправляются на Ближний Восток. И это только начало. Политическая вовлечённость США сразу же изменила направление», — сказал он.

По мнению аналитика, США могут попытаться переложить основную тяжесть украинского конфликта на плечи Европы, чтобы высвободить ресурсы для других, более «перспективных направлений».