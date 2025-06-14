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Регион
14 июня, 12:54

Зеленский сообщил об ударе США по Украине

Зеленский назвал ударом передачу 20 тысяч ракет для ПВО Израилю из США

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

США сместили вектор своего внимания на Ближний Восток, перенаправив 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые изначально предназначались для Украины. С таким заявлением на украинском телевидении выступил Владимир Зеленский. По его словам, Киев был поражён таким решением американских коллег.

«США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается», — сказал политик.

Зеленский горюет: 20 тысяч ракет США внезапно сменили маршрут и не доехали до Киева
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Кстати, Владимир Зеленский очень переживает, что западная военная помощь Украине будет урезана из-за конфликта между Израилем и Ираном. Он понимает, что в этом случае Штаты и их союзники будут помогать еврейскому государству, которое имеет для них куда большую важность, чем его страна. Ранее эксперты уже предполагали, что у Киева возникнут проблемы с ракетами для ПВО. Это они и есть.

Владимир Озеров
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