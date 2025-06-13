ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 10:17

«И так мало запасов»: Зеленский получил серьёзное предупреждение после удара Израиля по Ирану

Эксперт Кошкович: Из-за удара Израиля у Украины могут возникнуть сложности с ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Венгерский политический аналитик Золтан Кошкович прокомментировал в соцсети Х последствия удара Израиля по Ирану для Украины. По его словам, активизация конфликта на Ближнем Востоке может серьёзно осложнить ситуацию для Владимира Зеленского. В частности, Израиль, столкнувшись с угрозой со стороны Ирана, будет стремиться увеличить собственные запасы систем противовоздушной обороны, что приведёт к снижению объёмов поставок ПВО Киеву.

«У Зеленского и так мало запасов», — отметил он.

Кошкович подчеркнул, что и без того ограниченные запасы у Украины могут оказаться под ещё большим давлением на фоне борьбы Израиля за дополнительные ресурсы.

Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля
Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля

Напомним, что сегодня, 13 июня, израильская авиация завершила масштабную операцию по ударам по военным объектам в западной части Ирана. ЦАХАЛ сообщил о выведении из строя десятков радиолокационных станций и ракетных установок ПВО. На фоне обострения обстановки самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно поднялся в воздух и около 40 минут кружил над Средиземным морем, после чего его транспондер был отключён из соображений безопасности.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Израиль
  • Украина
  • Иран
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar