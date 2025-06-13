«И так мало запасов»: Зеленский получил серьёзное предупреждение после удара Израиля по Ирану
Эксперт Кошкович: Из-за удара Израиля у Украины могут возникнуть сложности с ПВО
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Венгерский политический аналитик Золтан Кошкович прокомментировал в соцсети Х последствия удара Израиля по Ирану для Украины. По его словам, активизация конфликта на Ближнем Востоке может серьёзно осложнить ситуацию для Владимира Зеленского. В частности, Израиль, столкнувшись с угрозой со стороны Ирана, будет стремиться увеличить собственные запасы систем противовоздушной обороны, что приведёт к снижению объёмов поставок ПВО Киеву.
«У Зеленского и так мало запасов», — отметил он.
Кошкович подчеркнул, что и без того ограниченные запасы у Украины могут оказаться под ещё большим давлением на фоне борьбы Израиля за дополнительные ресурсы.
Напомним, что сегодня, 13 июня, израильская авиация завершила масштабную операцию по ударам по военным объектам в западной части Ирана. ЦАХАЛ сообщил о выведении из строя десятков радиолокационных станций и ракетных установок ПВО. На фоне обострения обстановки самолёт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху экстренно поднялся в воздух и около 40 минут кружил над Средиземным морем, после чего его транспондер был отключён из соображений безопасности.