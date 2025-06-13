«И так мало запасов»: Зеленский получил серьёзное предупреждение после удара Израиля по Ирану

Венгерский политический аналитик Золтан Кошкович прокомментировал в соцсети Х последствия удара Израиля по Ирану для Украины. По его словам, активизация конфликта на Ближнем Востоке может серьёзно осложнить ситуацию для Владимира Зеленского. В частности, Израиль, столкнувшись с угрозой со стороны Ирана, будет стремиться увеличить собственные запасы систем противовоздушной обороны, что приведёт к снижению объёмов поставок ПВО Киеву.