Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке

Российские туристы не могут вернуться в Россию после отдыха на курортах ОАЭ, всё дело в начавшемся конфликте между Израилем и Ираном. В Ассоциации туроператоров России подтвердили информацию и уточнили, что около 2 тысяч россиян ждут вылета на родину.

«Около двух тысяч туристов в настоящий момент ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ. Это число не включает тех, кто должен вылетать по плану, и постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают сюда из третьих стран на пути домой», — говорится в заявлении.

Сейчас турфирмы максимально включились в процесс решения вопроса. Туристам бесплатно продлевают проживание в отелях, а тем, кто следовал через Дубай в РФ с пересадкой, подбирают рейсы в Россию через другие страны. По данным АТОР, на данный момент в залах ожидания аэропорта Дубая нет россиян, вылеты которых отложены, для комфорта всех развозят по гостиницам на время решения проблемы с обратными рейсами.