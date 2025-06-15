Тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке
АТОР: Две тысячи туристов РФ не могут вылететь из ОАЭ из-за ударов Израиля
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Российские туристы не могут вернуться в Россию после отдыха на курортах ОАЭ, всё дело в начавшемся конфликте между Израилем и Ираном. В Ассоциации туроператоров России подтвердили информацию и уточнили, что около 2 тысяч россиян ждут вылета на родину.
«Около двух тысяч туристов в настоящий момент ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ. Это число не включает тех, кто должен вылетать по плану, и постоянно меняется: одни туристы улетают, у других подходит к концу отдых, третьи, которые используют ОАЭ как стыковочный хаб, прилетают сюда из третьих стран на пути домой», — говорится в заявлении.
Сейчас турфирмы максимально включились в процесс решения вопроса. Туристам бесплатно продлевают проживание в отелях, а тем, кто следовал через Дубай в РФ с пересадкой, подбирают рейсы в Россию через другие страны. По данным АТОР, на данный момент в залах ожидания аэропорта Дубая нет россиян, вылеты которых отложены, для комфорта всех развозят по гостиницам на время решения проблемы с обратными рейсами.
Напомним, более 1300 человек, направлявшихся в Россию, оказались в затруднительном положении в Объединённых Арабских Эмиратах и Шри-Ланке. Причиной стал ближневосточный конфликт, вынудивший авиакомпании отменить ряд рейсов: Израиль открыл 13 июня массированный обстрел по Ирану. Так, с 13 по 15 июня авиаперевозчик Air Arabia приостановил восемь рейсов из Шарджи в Москву. Путь этих лайнеров пролегал через воздушное пространство Ирана.