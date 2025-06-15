«Долго их убирать»: Кремль сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

В российско-американских отношениях за последние годы было мало приятного, поэтому сейчас они находятся не в лучшей точке. Потребуется немало времени, чтобы их наладить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Песков — о перспективах отношений с США. Видео © Telegram / Зарубин

С момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США прошло уже около полугода. На первых порах он обещал наладить отношения с РФ гораздо быстрее, но процесс затянулся.

«Авгиевы конюшни наших отношений уж слишком грязные. Долго их убирать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, что мешает продвижению российско-американских отношений более быстрыми темпами.

Песков добавил, что позитивная динамика в российско-американском потеплении тем не менее присутствует.