Украинский дрон перехвачен над Орловской областью
Губернатор Клычков: Российская ПВО уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью
Боец ВСУ с дроном. Обложка © president.gov.ua
В Орловской области средства ПВО перехватили один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Информацией поделился губернатор региона Андрей Клычков. Он уточнил, что спасатели продолжают обследовать место предполагаемого падения обломков.
«Ночью над Орловской областью перехвачен и уничтожен 1 вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, МЧС и правоохранительные органы работают на месте происшествия», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в России ведутся разработки передовых лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые в будущем интегрируют в единую систему ПВО. Первый вице-премьер правительства Денис Мантуров лично присутствовал на масштабных испытаниях этих систем, которые проводились на специальном полигоне.