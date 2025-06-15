Украинский дрон перехвачен над Орловской областью

В Орловской области средства ПВО перехватили один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Информацией поделился губернатор региона Андрей Клычков. Он уточнил, что спасатели продолжают обследовать место предполагаемого падения обломков.

«Ночью над Орловской областью перехвачен и уничтожен 1 вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, МЧС и правоохранительные органы работают на месте происшествия», — сказано в тексте.