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Регион
15 июня, 07:37

Украинский дрон перехвачен над Орловской областью

Губернатор Клычков: Российская ПВО уничтожила дрон ВСУ над Орловской областью

Боец ВСУ с дроном. Обложка © president.gov.ua

Боец ВСУ с дроном. Обложка © president.gov.ua

В Орловской области средства ПВО перехватили один украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Информацией поделился губернатор региона Андрей Клычков. Он уточнил, что спасатели продолжают обследовать место предполагаемого падения обломков.

«Ночью над Орловской областью перехвачен и уничтожен 1 вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, МЧС и правоохранительные органы работают на месте происшествия», — сказано в тексте.

Беспилотник-самолёт ВСУ сбит на подлёте к Крыму
Беспилотник-самолёт ВСУ сбит на подлёте к Крыму

Ранее сообщалось, что в России ведутся разработки передовых лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые в будущем интегрируют в единую систему ПВО. Первый вице-премьер правительства Денис Мантуров лично присутствовал на масштабных испытаниях этих систем, которые проводились на специальном полигоне.

Татьяна Миссуми
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