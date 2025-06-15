Блогерша и танцовщица Света Ананас потеряла 3 миллиона рублей из-за аферистки

Известная блогер и танцовщица из Екатеринбурга Света Ананас (настоящая фамилия — Бонор) лишилась 3 миллионов рублей после неудачной попытки инвестировать в частный бизнес. Об этом она рассказала в социальных сетях.

По словам девушки, с ней связалась предпринимательница по имени Мария, предложив выгодные условия: якобы инвестированные средства пойдут на закупку рыбы и икры перед Новым годом, а Свете будут выплачиваться проценты с продаж. Сначала выплаты действительно поступали, но вскоре Мария перестала выходить на связь.

«Были накладные, документы, фото, видео — всё выглядело по-настоящему. Я год рекламировала её магазин», — рассказала блогер.

После публикации истории в соцсетях выяснилось, что пострадавших десятки, в том числе подруга Светы — Евгения. По её словам, общая сумма ущерба по разным городам может достигать 300 миллионов рублей. Магазины, ранее принадлежавшие Марии, по информации жертв аферы, уже переоформлены на других лиц. Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас проверяется информация о возможном мошенничестве.