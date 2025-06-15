«Надоели всякие Лички-фигички»: Главным тренером ЦСКА требуют назначить россиянина

По мнению бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарёва, команду после ухода Марко Николича должен возглавить российский тренер. Он считает, что иностранцам плевать на клуб.

«Напрасно выдумывают иностранцев приглашать. У нас есть хороший кандидат — Игнашевич. Надоели всякие Лички-фигички. Они в России зарабатывают только деньги, на остальное им плевать», — сказал Пономарёв изданию Betonmobile.

В сезоне 2024/25 ЦСКА завоевал Кубок России, победив «Ростов» в драматичной серии пенальти (4:3) после безголевой ничьей в основное время. Кроме того, ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» и завоевал бронзовые медали чемпионата России, завершив сезон на мажорной ноте.