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15 июня, 09:27

«Надоели всякие Лички-фигички»: Главным тренером ЦСКА требуют назначить россиянина

Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: ФК должен возглавлять российский тренер

Футбол. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krivosheev Vitaly

Футбол. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krivosheev Vitaly

По мнению бывшего игрока ЦСКА Владимира Пономарёва, команду после ухода Марко Николича должен возглавить российский тренер. Он считает, что иностранцам плевать на клуб.

«Напрасно выдумывают иностранцев приглашать. У нас есть хороший кандидат — Игнашевич. Надоели всякие Лички-фигички. Они в России зарабатывают только деньги, на остальное им плевать», — сказал Пономарёв изданию Betonmobile.

В сезоне 2024/25 ЦСКА завоевал Кубок России, победив «Ростов» в драматичной серии пенальти (4:3) после безголевой ничьей в основное время. Кроме того, ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» и завоевал бронзовые медали чемпионата России, завершив сезон на мажорной ноте.

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Ранее Березуцкий назывался одним из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, который освободился после ухода серба Марко Николича. Балканский специалист возглавил греческий АЕК.

Мария Любицкая
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