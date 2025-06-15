Утонула в ведре: Под Омском пьяные родители проспали смерть годовалой дочери

В Омской области мать нашла свою годовалую дочь мёртвой в ведре с водой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Возбуждено уголовное дело.

Дом, где погибла годовалая девочка. Фото © пресс-служба СУ СК России по Омской области

По версии следствия, около пяти вечера пьяные родители легли спать и оставила девочку и двух её братьев, 2021 и 2022 годов рождения, без присмотра. Через пару часов женщина проснулась и нашла тело дочери в 30-литровом ведре с водой головой вниз. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала асфиксия.

Семья характеризуется отрицательно: родители злоупотребляют алкоголем, а мать ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Также правоохранители намерены оценить действия соцслужб, которые должны были контролировать ситуацию в неблагополучной семье.