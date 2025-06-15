Завершены поиски пропавшей под Красноярском двухлетней девочки
Под Красноярском нашли пропавшую 2-летнюю девочку в 6 километрах от дома
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Емельяновском районе Красноярского края нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая ушла из садового товарищества «Надежда». Ребёнок жив и здоров, в её поисках участвовали волонтёры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
«Малышка нашлась в шести километрах от населённого пункта. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время она будет передана родителям», — говорится в сообщении полиции.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Горячий Ключ Краснодарского края нашли мёртвым пятилетнего мальчика. Информация об обстоятельствах смерти ребенка не разглашается. По предварительным данным, смерть не была насильственной.