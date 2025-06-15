Стало известно, как ЦРУ пыталось сломить русских разведчиков Дульцевых через детей
Нарышкин: ЦРУ использовало детей для давления на русских разведчиков Дульцевых
Разведчица-нелегал Анна Дульцева с детьми и президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Пресс-служба Кремля
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ раскрыл шокирующие подробности задержания российских разведчиков Анны и Артема Дульцевых. По словам Нарышкина, ЦРУ США, предположительно, через словенские власти, прибегло к жестокому методу давления – шантажу детьми.
«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артёма. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твёрдо, выдержали», — отметил Нарышкин.
Непосредственно после ареста родителей, их дети были помещены в местный детский приёмник-распределитель, где им не оказывали должного внимания, лишь обеспечивая режим содержания. Спустя три месяца их перевели в специализированный интернат для так называемых «трудных подростков». Анна Дульцева впоследствии рассказала, что пережитое оставило глубокий след, а детям по ночам стали сниться кошмары.
1 августа 2024 года Россия провела крупнейший с времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину вернулись восемь россиян, среди которых Артём и Анна Дульцевы, отбывавшие срок в Словении. Разведчица Анна Дульцева не смогла сдержать слёз при виде главы государства и почётного караула во Внуково. Вместе с ними в РФ прилетели их дети Даня и София, которые уже в самолёте узнали о том, что они русские.