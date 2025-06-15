ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 10:37

Стало известно, как ЦРУ пыталось сломить русских разведчиков Дульцевых через детей

Нарышкин: ЦРУ использовало детей для давления на русских разведчиков Дульцевых

Разведчица-нелегал Анна Дульцева с детьми и президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Пресс-служба Кремля

Разведчица-нелегал Анна Дульцева с детьми и президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Пресс-служба Кремля

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ раскрыл шокирующие подробности задержания российских разведчиков Анны и Артема Дульцевых. По словам Нарышкина, ЦРУ США, предположительно, через словенские власти, прибегло к жестокому методу давления – шантажу детьми.

«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артёма. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твёрдо, выдержали», — отметил Нарышкин.

Непосредственно после ареста родителей, их дети были помещены в местный детский приёмник-распределитель, где им не оказывали должного внимания, лишь обеспечивая режим содержания. Спустя три месяца их перевели в специализированный интернат для так называемых «трудных подростков». Анна Дульцева впоследствии рассказала, что пережитое оставило глубокий след, а детям по ночам стали сниться кошмары.

Разведчица поделилась чувствами после возвращения из-за рубежа
Разведчица поделилась чувствами после возвращения из-за рубежа

1 августа 2024 года Россия провела крупнейший с времён СССР обмен заключёнными с Западом. На родину вернулись восемь россиян, среди которых Артём и Анна Дульцевы, отбывавшие срок в Словении. Разведчица Анна Дульцева не смогла сдержать слёз при виде главы государства и почётного караула во Внуково. Вместе с ними в РФ прилетели их дети Даня и София, которые уже в самолёте узнали о том, что они русские.

Владимир Озеров
  • Новости
  • СВР РФ
  • Сергей Нарышкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar