Стало известно, как ЦРУ пыталось сломить русских разведчиков Дульцевых через детей

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ раскрыл шокирующие подробности задержания российских разведчиков Анны и Артема Дульцевых. По словам Нарышкина, ЦРУ США, предположительно, через словенские власти, прибегло к жестокому методу давления – шантажу детьми.

«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артёма. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твёрдо, выдержали», — отметил Нарышкин.

Непосредственно после ареста родителей, их дети были помещены в местный детский приёмник-распределитель, где им не оказывали должного внимания, лишь обеспечивая режим содержания. Спустя три месяца их перевели в специализированный интернат для так называемых «трудных подростков». Анна Дульцева впоследствии рассказала, что пережитое оставило глубокий след, а детям по ночам стали сниться кошмары.