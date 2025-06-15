Фасад здания в центре Москве обрушился на головы пешеходам, есть пострадавшие

В Москве, в районе Китай-города, произошло обрушение фасада здания. По данным пресс-службы столичного департамента здравоохранения, всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

В районе Китай-города в Москве обрушился фасад здания. Видео © Telegram / Московская медицина

«В районе Китай-города обрушился фасад здания. На место прибыли две бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана необходимая помощь на месте. Госпитализации не потребовалось», — говорится в сообщении.