ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 10:42

Путин объяснил точку зрения России на однополые отношения

Путин: В РФ запрещены не нетрадиционные отношения, а их пропаганда среди детей

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские законы не запрещают нетрадиционные отношения, под запретом находится их пропаганда среди несовершеннолетних. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным»,сказал российский лидер.

При этом, указал глава государства, нельзя агрессивно влиять на сознание молодых людей, не сформировавшихся как личности, до тех пор, пока они не ощутили себя взрослыми.

«Что тут обсуждать?» Авербух резко ответил на вопрос об однополых парах в фигурном катании
«Что тут обсуждать?» Авербух резко ответил на вопрос об однополых парах в фигурном катании

Ранее ФСБ сообщило, что в четырёх российских регионах преподаватели вузов пропагандировали ЛГБТ* по указке из Британии. Речь идёт о Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar