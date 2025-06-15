Путин объяснил точку зрения России на однополые отношения

Российские законы не запрещают нетрадиционные отношения, под запретом находится их пропаганда среди несовершеннолетних. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Мы не говорили о запрете этих отношений. Мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным», — сказал российский лидер.

При этом, указал глава государства, нельзя агрессивно влиять на сознание молодых людей, не сформировавшихся как личности, до тех пор, пока они не ощутили себя взрослыми.

Ранее ФСБ сообщило, что в четырёх российских регионах преподаватели вузов пропагандировали ЛГБТ* по указке из Британии. Речь идёт о Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях.