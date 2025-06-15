ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 10:52

Турция снова поднимает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Milliyet: Турция увеличит плату за проход через Босфор и Дарданеллы с 1 июля

Обложка © freepik / freestockcenter

Обложка © freepik / freestockcenter

Турция намерена увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы, начиная с 1 июля, сообщил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу. По словам чиновника, ничего странного в решении нет, так как страна каждый год проводит ценовую ревизию.

«Сборы, взимаемые с судов, проходящих транзитом через проливы Босфор и Дарданеллы, в рамках Конвенции Монтрё рассчитываются из чистого тоннажа судов. С 1 июля 2025 года они будут увеличена на 15% по сравнению с нормами предыдущего года и составят $5,83 [за тонну]», цитирует министра газета Milliyet.

Уралоглу напомнил, что стоимость планомерно меняется с 2022 года, когда власти приняли решение о постепенном её увеличении. За это время размер сборов вырос в 7,2 раза, сейчас грядёт четвёртое увеличение. Как заверил министр, рост пошлин связан с необходимостью должным образом содержать береговую инфраструктуру и службу спасателей.

К берегу пляжа в Стамбуле прибило дрон ВСУ, в котором может быть взрывчатка
К берегу пляжа в Стамбуле прибило дрон ВСУ, в котором может быть взрывчатка

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в необходимости немедленно остановить Израиль, атаковавший Иран. По словам турецкого лидера, действия Тель-Авива разрушают безопасность на Ближнем Востоке и могут привести к неконтролируемому потоку нелегальных мигрантов из Ирана.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar