Турция снова поднимает плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция намерена увеличить стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы, начиная с 1 июля, сообщил министр транспорта Абдюлькадир Уралоглу. По словам чиновника, ничего странного в решении нет, так как страна каждый год проводит ценовую ревизию.

«Сборы, взимаемые с судов, проходящих транзитом через проливы Босфор и Дарданеллы, в рамках Конвенции Монтрё рассчитываются из чистого тоннажа судов. С 1 июля 2025 года они будут увеличена на 15% по сравнению с нормами предыдущего года и составят $5,83 [за тонну]», — цитирует министра газета Milliyet.

Уралоглу напомнил, что стоимость планомерно меняется с 2022 года, когда власти приняли решение о постепенном её увеличении. За это время размер сборов вырос в 7,2 раза, сейчас грядёт четвёртое увеличение. Как заверил министр, рост пошлин связан с необходимостью должным образом содержать береговую инфраструктуру и службу спасателей.