Экс-премьер Украины объяснил, кто может поднять народ для свержения Зеленского

«Народ сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет. Поэтому я обращаюсь к тем, кто может организовать такие политические силы, не просто покорно голосовать за всё то, что «пробивает» Зеленский, а именно оказать силу сопротивления», — написал он в своём телеграм-канале.