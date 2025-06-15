Экс-премьер Украины объяснил, кто может поднять народ для свержения Зеленского
Азаров: Украине требуется политическая сила для организации сопротивления народа
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Народ Украины не сможет эффективно противостоять политике Владимира Зеленского без активной организации со стороны политических сил. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Народ сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет. Поэтому я обращаюсь к тем, кто может организовать такие политические силы, не просто покорно голосовать за всё то, что «пробивает» Зеленский, а именно оказать силу сопротивления», — написал он в своём телеграм-канале.
Азаров резко раскритиковал Зеленского, обвинив его в уничтожении украинского народа и всех ключевых сфер жизни страны. Он выразил уверенность, что дальнейшее пребывание Зеленского у власти ведёт к деградации Украины.
А ранее экс-глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не осознает реального положения дел. Он утратил контроль над своими действиями и ситуацией на фронте, оставаясь в полном неведении относительно происходящего.