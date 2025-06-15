Названы 17 лекарств, способных вызвать тяжёлое поражение печени

Американские учёные установили самые опасные для печени лекарства, изучив список из 194 наименований. Больше всего, как выяснилось, вредят здоровью 17 препаратов. Результаты исследования публикуются на портале Jama Network.

По мнению специалистов, наиболее токсичными для печения являются противомикробное средство метронидазол, противовирусный ставудин, противоопухолевые препараты эрлотиниб, леналидомид и талидомид, антипсихотик хлорпромазин и противотуберкулёзный изониазид. Все указанные лекарства привели к 1739 случаям госпитализации пациентов. У пострадавших была диагностирована острая почечная недостаточность.

Как предупредили учёные, опасные препараты очень часто используются врачами, однако только медики могут назначить верную дозировку. Чаще всего люди попадали в больницу с повреждением печени из-за самостоятельного употребления лекарств или «назначения» блогерами из Сети, не имеющими медицинского образования. Американские исследователи подчеркнули, что любые препараты, в том числе БАДы и простые витамины, должны выписываться врачом, а самолечение или упование на советы из интернета приводят к негативным последствиям.