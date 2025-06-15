Названы 17 лекарств, способных вызвать тяжёлое поражение печени
Jama Network: Американские учёные выявили 17 лекарств, вызывающих болезни печени
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Американские учёные установили самые опасные для печени лекарства, изучив список из 194 наименований. Больше всего, как выяснилось, вредят здоровью 17 препаратов. Результаты исследования публикуются на портале Jama Network.
По мнению специалистов, наиболее токсичными для печения являются противомикробное средство метронидазол, противовирусный ставудин, противоопухолевые препараты эрлотиниб, леналидомид и талидомид, антипсихотик хлорпромазин и противотуберкулёзный изониазид. Все указанные лекарства привели к 1739 случаям госпитализации пациентов. У пострадавших была диагностирована острая почечная недостаточность.
Как предупредили учёные, опасные препараты очень часто используются врачами, однако только медики могут назначить верную дозировку. Чаще всего люди попадали в больницу с повреждением печени из-за самостоятельного употребления лекарств или «назначения» блогерами из Сети, не имеющими медицинского образования. Американские исследователи подчеркнули, что любые препараты, в том числе БАДы и простые витамины, должны выписываться врачом, а самолечение или упование на советы из интернета приводят к негативным последствиям.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что вопреки распространённому заблуждению, витамины не дают энергию без явно выраженного дефицита. Чаще всего усталость кроется не в недостатке микроэлементов, а в неправильном образе жизни. Второй миф заключается в том, что чем больше витаминов, тем лучше. Это опасное заблуждение, потому что избыток добавок может привести к передозировке. А жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, накапливаются в организме и вызывают негативные последствия.