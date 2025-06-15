Аэропорт Ижевска снял ограничения на приём и выпуск рейсов

Ижевский аэропорт полностью возобновил свою работу, отменив ранее действовавшие ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Ижевск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). 📷 Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он.

В период действия этих временных ограничений три авиалайнера были перенаправлены на запасные аэродромы, обеспечив бесперебойность маршрутов пассажиров.