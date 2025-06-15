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15 июня, 11:01

Аэропорт Ижевска снял ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Ижевский аэропорт полностью возобновил свою работу, отменив ранее действовавшие ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Ижевск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). 📷 Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он.

В период действия этих временных ограничений три авиалайнера были перенаправлены на запасные аэродромы, обеспечив бесперебойность маршрутов пассажиров.

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Напомним, что сегодня утром в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска приостановили работу в целях обеспечения безопасности. Предположительно, причиной этому стала угроза атаки украинских беспилотников.

Владимир Озеров
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