Аэропорт Ижевска снял ограничения на приём и выпуск рейсов
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Ижевский аэропорт полностью возобновил свою работу, отменив ранее действовавшие ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропорту Ижевск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). 📷 Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал он.
В период действия этих временных ограничений три авиалайнера были перенаправлены на запасные аэродромы, обеспечив бесперебойность маршрутов пассажиров.
Напомним, что сегодня утром в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска приостановили работу в целях обеспечения безопасности. Предположительно, причиной этому стала угроза атаки украинских беспилотников.