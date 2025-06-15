Туристам назвали критическую ошибку, которая лишит всех денег в путешествии

Специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова и других организаций дали рекомендации туристам, как не стать жертвой обмана во время поездок за рубеж. По словам опрошенных РИА «Новости» экспертов, большинства неприятных ситуаций можно избежать, соблюдая простые правила безопасности.

«Необходимо быть бдительным даже на отдыхе, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком. Как правило, туристы попадаются на простые схемы обмана, которые никак не связаны с социальной инженерией, и при должной осторожности их можно легко избежать», — объяснила агентству доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

При обмене валюты следует пользоваться только банками или официальными обменными пунктами, тщательно пересчитывать деньги и проверять купюры. С таксистами-мошенниками помогут бороться предварительное уточнение стоимости поездки, использование лицензированных приложений и включённый счётчик.

Особую осторожность нужно проявлять при встрече с людьми, представляющимися полицейскими – в странах ЕС участились случаи, когда под этим предлогом вымогают деньги. Ни в коем случае нельзя отдавать документы или кошелёк, следует требовать сопровождения в настоящий участок и немедленно звонить в посольство.

При посещении популярных туристических мест в Италии, Греции и Франции стоит приобретать билеты только в официальных кассах музеев, а экскурсии заказывать через проверенные агентства с репутацией.

Эксперты особенно предостерегают от мошеннических схем при аренде жилья — в Испании, Таиланде и Турции участились случаи, когда туристов заманивают привлекательными ценами, требуют предоплату, а затем исчезают. Бронировать жильё следует только на проверенных платформах с системой гарантий, тщательно изучая отзывы.

Дополнительные меры предосторожности включают фотографирование состояния номера при заселении и арендованного транспорта перед использованием — это поможет избежать ложных обвинений в порче имущества. Также специалисты советуют с осторожностью относиться к навязчивым предложениям «дружелюбных местных», которые могут заманить в заведения с завышенными ценами или навязать ненужные покупки.