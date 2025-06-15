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15 июня, 11:48

«Не мог заговорить»: 24-летнего героя реалити-шоу парализовало после инсульта

24-летнюю звезду реалити-шоу Netflix Брауна парализовало из-за инсульта

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realliambrown

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realliambrown

24-летняя звезда реалити-шоу «Неженки в горах» (Snoflake Mountain) на Netflix Лиам Браун сообщил о временном параличе, вызванном инсультом. Подробностями своего состояния он поделился в соцсетях, опубликовав фото из больницы.

«Со мной произошёл страшный случай посреди ночи. Я оказался парализован примерно на получаса и не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Я проигнорировал случившееся, однако моя речь полностью не восстановилась. На следующий день это всё повторилось», — написал он.

По его словам, он до сих пор испытывает онемение в правой части лица, а медики пока не установили точную причину случившегося. Для диагностики ему предстоит пройти серию медицинских обследований

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Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье у 10-летней девочки случился инсульт во время купания в ванной. Благодаря слаженной и быстрой работе родителей и медиков ребёнок избежал тяжёлой инвалидности или даже смерти. МРТ показало полную окклюзию левой внутренней сонной артерии из-за крупного тромба.

Александра Мышляева
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