«Не мог заговорить»: 24-летнего героя реалити-шоу парализовало после инсульта

24-летняя звезда реалити-шоу «Неженки в горах» (Snoflake Mountain) на Netflix Лиам Браун сообщил о временном параличе, вызванном инсультом. Подробностями своего состояния он поделился в соцсетях, опубликовав фото из больницы.

«Со мной произошёл страшный случай посреди ночи. Я оказался парализован примерно на получаса и не мог ни пошевелиться, ни заговорить. Я проигнорировал случившееся, однако моя речь полностью не восстановилась. На следующий день это всё повторилось», — написал он.

По его словам, он до сих пор испытывает онемение в правой части лица, а медики пока не установили точную причину случившегося. Для диагностики ему предстоит пройти серию медицинских обследований