Штирлиц прокололся?! Геральдист изучил поздравление Пентагона с «флагами России»
Геральдист Цветков не увидел флага России в поздравлении Пентагона
В поздравлении Пентагона заметили флаг России. Обложка © X / Department of Defense
В минувшую субботу, 14 июня, Пентагон поздравил американцев с Днём флага, разместив соответствующее обращение в социальной сети X. Однако многие пользователи разглядели в праздничной картинке флаг России (по сторонам от трёх золотых звёзд). Оценить странную ситуацию пришлось геральдисту Александру Цветкову.
В интервью «Газете.ru» он подчеркнул, что не увидел флага России в поздравлении Пентагона, однако цвета лент на картинке действительно совпадают с российскими, потому что аналогичные цвета используются и на американском флаге. Иными словами, речь идёт не о таинственном сигнале, а о банальном совпадении.
«Американцы со свойственным равнодушием к неамериканским символам могли не обратить внимание на некоторое совпадение с флагом РФ. То, что это не флаг России, а ленты цветов и российского и американского флагов <...> очевидно, поскольку российский флаг имеет соотношение сторон 2 к 3, что не соответствует приведённому изображению», — резюмировал зампред совета по геральдике при Президенте РФ.
Кстати, в США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России. Шествие прошло под лозунгом «Салют союзным странам Второй мировой войны», однако флага СССР там тоже не оказалось.