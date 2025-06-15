Штирлиц прокололся?! Геральдист изучил поздравление Пентагона с «флагами России»

В минувшую субботу, 14 июня, Пентагон поздравил американцев с Днём флага, разместив соответствующее обращение в социальной сети X. Однако многие пользователи разглядели в праздничной картинке флаг России (по сторонам от трёх золотых звёзд). Оценить странную ситуацию пришлось геральдисту Александру Цветкову.

В интервью «Газете.ru» он подчеркнул, что не увидел флага России в поздравлении Пентагона, однако цвета лент на картинке действительно совпадают с российскими, потому что аналогичные цвета используются и на американском флаге. Иными словами, речь идёт не о таинственном сигнале, а о банальном совпадении.

«Американцы со свойственным равнодушием к неамериканским символам могли не обратить внимание на некоторое совпадение с флагом РФ. То, что это не флаг России, а ленты цветов и российского и американского флагов <...> очевидно, поскольку российский флаг имеет соотношение сторон 2 к 3, что не соответствует приведённому изображению», — резюмировал зампред совета по геральдике при Президенте РФ.