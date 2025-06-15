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14 июня, 22:43

Пентагон ко Дню американского флага опубликовал фото с российскими триколорами

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Пентагон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Министерство обороны США попало в неловкую ситуацию после публикации праздничного поста ко Дню американского флага. В официальном аккаунте Пентагона в соцсети X было размещено изображение, где наряду с флагом США неожиданно оказались два российских триколора, расположенные по центру композиции.

Пентагон ко дню американского флага опубликовал фото с российскими триколорами. Фото © Х / Department of Defense

Пентагон ко дню американского флага опубликовал фото с российскими триколорами. Фото © Х / Department of Defense

Американский флаг изображён с одной стороны, однако основное внимание привлекли явно различимые бело-сине-красные полосы российского флага. Пользователи соцсети моментально заметили и прокомментировали это.

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Ранее российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом США Дональдом Трампом упомянул, что в Штатах 14 июня отмечается День флага. Беседа между лидерами стала уже пятой за второй срок действующего президента США.

Артём Гапоненко
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