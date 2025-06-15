Пентагон ко Дню американского флага опубликовал фото с российскими триколорами

Министерство обороны США попало в неловкую ситуацию после публикации праздничного поста ко Дню американского флага. В официальном аккаунте Пентагона в соцсети X было размещено изображение, где наряду с флагом США неожиданно оказались два российских триколора, расположенные по центру композиции.