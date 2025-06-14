Путин в беседе с Трампом упомянул, что в США 14 июня отмечается День флага
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В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин упомянул, что 14 июня в Америке отмечается День флага. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Владимир Путин обратил внимание, что сегодня в Соединённых Штатах отмечается День американского флага и 250-летие Сухопутных войск», — указал представитель Кремля.
Напомним, сегодня у Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся телефонный разговор. Это уже пятая беседа между лидерами стран за второй срок действующего президента США. В Кремле отметили, что разговор продлился 50 минут и был искренним, содержательным и полезным.