«20 лет мучений»: Обманутые дольщики в Омске устроили символическое «заселение» в недостроенный дом

Отчаявшиеся жильцы ЖСК «Центральный-2» в Омске провели акцию протеста, «переехав» в свои недостроенные квартиры на улице Герцена, 11. Они очистили помещения от строительного мусора, «поклеили» обои и развернули плакаты с требованиями: «Верните наши квартиры!», «20 лет мучений — кто-нибудь ответит?», «Дайте людям жильё!».

Строительство дома началось в начале 2000-х, но за два десятилетия так и не завершилось. Достроить объект обещают лишь к 2036 году, что для многих дольщиков, включая пенсионеров и тяжелобольных, означает, что они так и не смогут пожить в новых квартирах. Несмотря на победы в судах, вернуть деньги не удалось — счета застройщиков оказались пустыми.

«Мы живём на своей земле, платим налоги, а жильё, купленное за свои деньги, получить не можем. Осталась только одна надежда — на президента», — рассказали участники акции, заявления которых распространили местные паблики.

Акция прошла под наблюдением Росгвардии, однако дольщики подчёркивают, что действовали на «своей территории» — в квартирах, которые они оплатили, но так и не получили. Они настаивают на праве бороться за восстановление своих конституционных прав на жильё.