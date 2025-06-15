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15 июня, 17:46

Ущерб на миллион: Нижегородские подростки устроили дождь из пломбира, разгромив фургон с мороженым

Подростки взломали фургон и разбросали мороженое прохожим в Нижнем Новгороде

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Подростки вскрыли фургон с мороженым на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Группа молодых людей забралась наверх, вскрыла люк и начала раскидывать мороженое случайным прохожим.

В Нижнем Новгороде подростки разгромили фургон с мороженым. Видео © Telegram / Ni Mash

По информации Ni Mash, инцидент произошёл около четырёх утра. Компания парней и девушек взобралась на торговый павильон, разбила вывеску, сломала люк и вскрыла морозильную камеру. После этого начался беспорядок с разбрасыванием пломбира.

Очевидцы набрали номер, указанный на вывеске. В результате подростков подали заявления в полицию, сейчас их ищут. Предварительный ущерб оценивается в миллион рублей.

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Ранее Life.ru сообщал, что подростка из Улан-Удэ задержали у школы за кражу шоколадок. Как сообщил знакомый семьи, молодой человек похитил сладости в торговом центре «Форум». В день сдачи ОГЭ — сразу после экзамена к 48-й школе подъехали росгвардейцы и скрутили подозреваемого.

Александра Мышляева
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