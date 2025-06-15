Ущерб на миллион: Нижегородские подростки устроили дождь из пломбира, разгромив фургон с мороженым

Подростки вскрыли фургон с мороженым на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Группа молодых людей забралась наверх, вскрыла люк и начала раскидывать мороженое случайным прохожим.

В Нижнем Новгороде подростки разгромили фургон с мороженым. Видео © Telegram / Ni Mash

По информации Ni Mash, инцидент произошёл около четырёх утра. Компания парней и девушек взобралась на торговый павильон, разбила вывеску, сломала люк и вскрыла морозильную камеру. После этого начался беспорядок с разбрасыванием пломбира.

Очевидцы набрали номер, указанный на вывеске. В результате подростков подали заявления в полицию, сейчас их ищут. Предварительный ущерб оценивается в миллион рублей.