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15 июня, 13:46

«Силой не возьмёшь»: Патриарх Кирилл призвал крепить веру для защиты Родины

Патриарх Кирилл: Армия даёт уверенность, что силой Россию не возьмешь

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современное состояние Вооружённых сил РФ гарантирует неприкосновенность страны перед военными угрозами. Однако, подчеркнул он, самые тяжёлые испытания в истории России наступали тогда, когда народ оказывался неспособен защитить свою веру и культурную идентичность.

«Крепите веру православную, любите свою Родину, будьте способны защищать её. В первую очередь я не имею в виду военную, вооружённую защиту — слава Богу, есть кому защищать, и состояние Вооружённых сил сегодня даёт уверенность в том, что силой Россию не возьмёшь», — сказал глава РПЦ по окончании литургии в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Он подчеркнул, что наиболее серьёзные угрозы в истории России возникали не столько из-за внешней военной силы, сколько из-за внутренней слабости в отстаивании своих ценностей, веры и культурной идентичности. Именно такие периоды, по его словам, делали страну уязвимой перед внешними вызовами, что приводило к тяжёлым последствиям.

Патриарх также отметил, что подлинная сила нации состоит как из материальных, так и духовных факторов. Последние, пояснил патриарх, формируют сознание народа — его убеждения, патриотизм и готовность защищать Родину, что в конечном итоге определяет устойчивость государства перед любыми испытаниями.

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Ранее патриарх Кирилл поделился своим видением природы силы России. Глава РПЦ заявил, что наша страна непоколебима благодаря мощному фундаменту из культурного наследия и православной веры, которые чтятся во все времена. Патриарх напомнил, что если человек забывает свои корни, он становится уязвим.

Александра Мышляева
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