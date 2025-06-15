Умер прославленный советский теннисист-чемпион Владимир Коротков

Коротков был выдающимся теннисистом, завоевавшим множество титулов. Он трижды становился чемпионом СССР: один раз в одиночном разряде (1977) и дважды в парном (1964, 1966). В 1969 году он также выиграл чемпионат Европы в смешанном парном разряде. Ещё до этого, на юниорском уровне, Коротков триумфально выступил на турнирах Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции (1965) и дважды на Уимблдоне (1965, 1966). Его вклад в советский теннис также отмечен участием в 13 матчах Кубка Дэвиса с 1969 по 1974 год и присвоением звания заслуженного мастера спорта СССР.