Умер прославленный советский теннисист-чемпион Владимир Коротков
Знаменитый советский теннисист Владимир Коротков умер на 78-м году жизни
Теннисист Владимир Коротков. Обложка © РИА «Новости» / Уткин
На 78-м году жизни скончался легендарный советский теннисист, трижды чемпион СССР и победитель юниорских турниров «Большого шлема» Владимир Коротков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).
Федерация тенниса России выразила соболезнования в связи со смертью Короткова, скончавшегося 14 июня. Причины смерти не сообщаются.
Коротков был выдающимся теннисистом, завоевавшим множество титулов. Он трижды становился чемпионом СССР: один раз в одиночном разряде (1977) и дважды в парном (1964, 1966). В 1969 году он также выиграл чемпионат Европы в смешанном парном разряде. Ещё до этого, на юниорском уровне, Коротков триумфально выступил на турнирах Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции (1965) и дважды на Уимблдоне (1965, 1966). Его вклад в советский теннис также отмечен участием в 13 матчах Кубка Дэвиса с 1969 по 1974 год и присвоением звания заслуженного мастера спорта СССР.
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