Пресс-служба Эрдогана «пояснила за шмот» после претензий СМИ из-за крокодиловых туфель

Турецкие власти официально опровергли распространявшиеся в СМИ утверждения о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган носит дорогостоящую обувь иностранного производства. В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого лидера категорически отрицается информация о якобы имеющихся у главы государства туфлях стоимостью 5,5 тысячи евро (около 500 тысяч рублей).

Туфли бренда Stefano Ricci, ношение которых вменяют Эрдогану. Фото © X / Solcu Gazete

«Утверждения о том, что «обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а её цена составляет 5550 евро», являются продуктом дезинформации. Обувь, которую носит господин президент, не является продукцией иностранного бренда, как утверждается, а является продукцией отечественного производителя», — сообщили в ведомстве, назвав ложной не только принадлежность обуви к иностранному бренду, но и заявленную цену.

Администрация президента акцентировала внимание на приверженности Эрдогана курсу укрепления внутреннего производственного потенциала страны. В Центре по борьбе с дезинформацией подчеркнули, что глава Турции стремится развивать промышленность страны и сокращать её зависимость от иностранных товаров.