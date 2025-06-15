Дженнаро Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу

Великий итальянский футболист, завоевавший золото Мундиаля 2006 года, Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Гаттузо — символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной», — заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

В бытность свою игроком Гаттузо получил прозвище Рино — носорог. Именно таким он и был на поле — дерзким, неуступчивым и невероятно злым. Спортивная злость, с которой итальянец откидывал от мяча соперников, давно известна на весь футбольный мир.

Большую часть своей карьеры Гаттузо посвятил «Милану», в футболке которого его до сих пор вспоминают поклонники футбола. В 2006 году он выиграл Чемпионат мира в составе «Скуадра Адзурры», где был одним из ключевых игроков. После окончания карьеры он решил стать тренером, однако начало нового пути выдалось трудным. Специалист редко задерживался в одном клубе дольше, чем на два года.