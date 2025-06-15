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15 июня, 14:33

Дженнаро Гаттузо стал главным тренером сборной Италии по футболу

Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Великий итальянский футболист, завоевавший золото Мундиаля 2006 года, Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером сборной Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Гаттузо — символ итальянского футбола, форма сборной для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь основополагающее значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной», — заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

В бытность свою игроком Гаттузо получил прозвище Рино — носорог. Именно таким он и был на поле — дерзким, неуступчивым и невероятно злым. Спортивная злость, с которой итальянец откидывал от мяча соперников, давно известна на весь футбольный мир.

Большую часть своей карьеры Гаттузо посвятил «Милану», в футболке которого его до сих пор вспоминают поклонники футбола. В 2006 году он выиграл Чемпионат мира в составе «Скуадра Адзурры», где был одним из ключевых игроков. После окончания карьеры он решил стать тренером, однако начало нового пути выдалось трудным. Специалист редко задерживался в одном клубе дольше, чем на два года.

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Ранее пост главного тренера сборной Италии освободил Лучано Спаллетти. Возможно, вам его фамилия кажется знакомой не только из-за её звучности. Дело в том, что этот футбольный наставник с 2009 по 2014 год тренировал питерский «Зенит», с которым дважды брал кубок РПЛ.

Владимир Озеров
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