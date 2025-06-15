В Ярославле открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый погибшим бойцам СВО

На воинском мемориальном кладбище Ярославля открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый военнослужащим, павшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

«Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях — наши приоритетные задачи», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области