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15 июня, 14:42

В Ярославле открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый погибшим бойцам СВО

Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Обложка © Правительство Ярославской области

Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Обложка © Правительство Ярославской области

На воинском мемориальном кладбище Ярославля открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый военнослужащим, павшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

«Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях — наши приоритетные задачи»,заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Памятник «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в парке имени Октября в Ростове-на-Дону установили первый в стране памятник в честь волонтёров, оказывавших помощь российским военным в зоне СВО. Скульптура выполнена из бронзы.

Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору
Отдавшим жизнь за правду: В Госдуме откликнулись на предложение установить в России памятник военкору
Юрий Лысенко
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