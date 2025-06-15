В Ярославле открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый погибшим бойцам СВО
Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Обложка © Правительство Ярославской области
На воинском мемориальном кладбище Ярославля открыли памятник «Во имя жизни», посвящённый военнослужащим, павшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.
«Памятник создан в честь бойцов региона, участников СВО, которые отдали свои жизни, защищая Родину на передовой. Поддержка военнослужащих и забота об их семьях — наши приоритетные задачи», — заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Открытие памятника «Во имя жизни» в Ярославле. Фото © Правительство Ярославской области
Ранее Life.ru рассказывал, что в парке имени Октября в Ростове-на-Дону установили первый в стране памятник в честь волонтёров, оказывавших помощь российским военным в зоне СВО. Скульптура выполнена из бронзы.