«Они перешли черту»: Митинг против Израиля в Гааге собрал 100 тысяч человек

В Гааге состоялась крупная пропалестинская акция, в которой приняло участие свыше 100 тысяч человек. Демонстрацию организовала коалиция правозащитных и гуманитарных организаций, которые выступили с требованием немедленного прекращения поставок оружия в зону конфликта и пересмотра внешней политики Нидерландов в отношении Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло на площади Маливелд, куда съехались участники из разных городов Нидерландов, что привело к большому скоплению людей на вокзалах. Многие протестующие были одеты в красное — по мнению организаторов, этот цвет символизирует ту красную черту, которую власти Нидерландов пересекли, продолжая сотрудничество с Израилем на фоне его военных действий в Газе.

Участники акции выстроились в символическую красную линию и прошли маршем ко Дворцу мира, где находится Международный суд ООН. Они призвали правительство королевства принять срочные меры по прекращению поставок оружия и изменить внешнюю политику в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Во время демонстрации звучали лозунги о немедленном прекращении военных действий в Газе и обеспечении доступа гуманитарной помощи.

Организаторы акции подчеркнули, что, несмотря на переходный статус правительства Нидерландов после распада коалиции, оно должно предпринять действия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и нарушения международного гуманитарного права.

«Жители Газы не могут ждать. Бездействие приравнивается к соучастию», — говорится в заявлении организаторов.