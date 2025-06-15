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Регион
15 июня, 14:55

Консульский отдел Посольства России в Тегеране временно не работает

Посольство РФ в Иране. Обложка © X / RusEmbIran

Посольство РФ в Иране. Обложка © X / RusEmbIran

Работа консульского отдела Посольства России в Иране приостановлена в связи с напряжённой ситуацией в регионе. Об этом уведомило посольство России в Тегеране на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем.

«В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приёма будет сообщено дополнительно», — сообщило диппредставительство.

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Напомним, Израиль объявил о начале военной операции «Восходящий лев» в ночь на 13 июня, атаковав военные и ядерные объекты Ирана двумя сотнями самолётов. Ближайшие страны закрыли небо для гражданских самолётов, из-за чего более 1300 человек, направлявшихся в Россию, застряли в Объединённых Арабских Эмиратах и Шри-Ланке. Авиакомпания Air Arabia отменила восемь рейсов из Шарджи в Москву в период с 13 по 15 июня.

Мария Любицкая
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