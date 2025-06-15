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Регион
15 июня, 15:12

Солиста Мариинки положили в психушку после серии нападений из-за разрыва с актрисой из «Тайн следствия»

Солист Мариинки Вернер попал в психбольницу после нападения на журналистов

Григор Вернер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ grigorverner

Григор Вернер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ grigorverner

Солист Мариинского театра Григор Вернер был направлен в психиатрическую больницу после своего задержания в Санкт-Петербурге. Мужчину обвинили в нападении на журналистов, которые задавали ему вопросы о его неадекватном поведении после разрыва с актрисой из сериалов «Тайны следствия-19» и «Морские дьяволы. Смерч - 2» Алёной Шмониной. О принудительном лечении артиста рассказали РИА «Новости» источники в правоохранительных кругах.

«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе Вернера после задержания.

Опускайте занавес: Напавшего на журналистов буйного солиста Мариинки задержала полиция
Опускайте занавес: Напавшего на журналистов буйного солиста Мариинки задержала полиция

Напомним, солист Мариинского театра Григор Вернер накинулся на журналистов, которые приехали в Ольгино под Санкт-Петербургом брать у него интервью. Он разбил лобовое стекло их машины. Съёмочная группа собиралась взять комментарий у артиста по поводу того, что ранее его видели разгуливавшим с пистолетом по городу. Журналисты обратились в полицию. Вернер был задержан.

Татьяна Миссуми
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