Солиста Мариинки положили в психушку после серии нападений из-за разрыва с актрисой из «Тайн следствия»

Солист Мариинского театра Григор Вернер был направлен в психиатрическую больницу после своего задержания в Санкт-Петербурге. Мужчину обвинили в нападении на журналистов, которые задавали ему вопросы о его неадекватном поведении после разрыва с актрисой из сериалов «Тайны следствия-19» и «Морские дьяволы. Смерч - 2» Алёной Шмониной. О принудительном лечении артиста рассказали РИА «Новости» источники в правоохранительных кругах.

«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе Вернера после задержания.