Солиста Мариинки положили в психушку после серии нападений из-за разрыва с актрисой из «Тайн следствия»
Солист Мариинки Вернер попал в психбольницу после нападения на журналистов
Григор Вернер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ grigorverner
Солист Мариинского театра Григор Вернер был направлен в психиатрическую больницу после своего задержания в Санкт-Петербурге. Мужчину обвинили в нападении на журналистов, которые задавали ему вопросы о его неадекватном поведении после разрыва с актрисой из сериалов «Тайны следствия-19» и «Морские дьяволы. Смерч - 2» Алёной Шмониной. О принудительном лечении артиста рассказали РИА «Новости» источники в правоохранительных кругах.
«После задержания он был направлен в психиатрическую больницу», — уточнил собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе Вернера после задержания.
Напомним, солист Мариинского театра Григор Вернер накинулся на журналистов, которые приехали в Ольгино под Санкт-Петербургом брать у него интервью. Он разбил лобовое стекло их машины. Съёмочная группа собиралась взять комментарий у артиста по поводу того, что ранее его видели разгуливавшим с пистолетом по городу. Журналисты обратились в полицию. Вернер был задержан.