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15 июня, 15:51

Генконсульство: Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Закрытие неба над Ираном затронуло около 10 тысяч россиян в ОАЭ. Об этом РИА «Новости» сообщили в генконсульстве России в Дубае.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан», — сообщили в генконсульстве.

Генеральное консульство РФ сообщило, что работает в тесной координации с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами.

В дипмиссии уточнили, что Emirates и Etihad выполняют рейсы по альтернативным маршрутам, а Flydubai возобновит полёты с 16 июня. При этом Air Arabia приостановила перелёты, и около 1000 пассажиров ожидают подтверждения новых рейсов. Консульство контролирует условия размещения и питания граждан, а также помогает с перебронированием билетов. Туроператоры за свой счёт продлевают проживание туристов, и на данный момент проблем с размещением или со средствами к существованию не зафиксировано. Особое внимание уделяется паломникам, совершавшим хадж: все они находятся в безопасности.

По данным генконсульства, горячая линия ежедневно обрабатывает до 150 звонков. Ситуация постепенно стабилизируется: рейсы выполняются, а меры по эвакуации граждан наращиваются. В ведомстве подчеркнули, что МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают согласованную работу в интересах россиян за рубежом.

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Ранее президент США Дональд Трамп предложил Ирану и Израилю подписать мирное соглашение, которое, как он считает, стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Президент США провёл параллель с соглашениями между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что подобная модель может стать основой для «разумных решений, единства и конструктивного взаимодействия». Он также заявил, что уверен в мудрости и опыте руководителей обеих стран, которые смогут достичь взаимопонимания.

Александра Мышляева
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