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15 июня, 20:01

Гус Хиддинк оценил шансы российского футбола вернуться на мировую арену

Хиддинк: РФ вернётся на мировые турниры, когда политические боссы установят мир

Гус Хиддинк. Обложка © ТАСС / Денис Тырин

Гус Хиддинк. Обложка © ТАСС / Денис Тырин

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил, что российские клубы и сборные смогут вернуться на международные турниры. Однако это произойдёт только после разрешения текущей политической ситуации.

«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U-21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир»,отметил Хиддинк в разговоре с РИА «Новости».

Нидерландский специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда заняла третье место на Евро-2008.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что ждёт возвращения России на мировую футбольную арену. Функционер отметил, что рассчитывает на снятие запрета после урегулирования ситуации на Украине.

Анастасия Никонорова
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