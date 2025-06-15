Гус Хиддинк оценил шансы российского футбола вернуться на мировую арену

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк заявил, что российские клубы и сборные смогут вернуться на международные турниры. Однако это произойдёт только после разрешения текущей политической ситуации.

«Надеюсь, что российские клубные команды и сборные России, включая U-21 и других, скоро вернутся на европейские и мировые турниры. Но сначала политическим боссам нужно установить мир», — отметил Хиддинк в разговоре с РИА «Новости».

Нидерландский специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда заняла третье место на Евро-2008.