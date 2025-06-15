«Какой-то психопат»: Неизвестный расстрелял из травмата замглавы Федерации боевых искусств Москвы
MK.ru: Неизвестный выстрелил в вице-президента Федерации боевых искусств Москвы
Роман Грузинов. Обложка © Федерация боевых искусств Москвы
В Москве неизвестный достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов по вице-президенту федерации боевых искусств столицы Роману Грузинову. Об этом сообщает сайт MK.ru. Нападение произошло на улице недалеко от детского сада, злоумышленник не высказал спортсмену никаких требований или претензий, его мотивы неясны.
«Какой-то психопат, нельзя таким оружие доверять. Я его не знаю. Сейчас нахожусь в больнице», — пояснил журналистам 51-летний пострадавший.
Ранее во Владивостоке возник конфликт между подростком и 30-летним мужчиной. Во время ссоры несовершеннолетний применил перцовый баллончик, распылив его в лицо оппоненту. В ответ мужчина выстрелил из травматического пистолета. Оба получили травмы.