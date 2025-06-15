Самая дальняя атака: Израиль нанёс удар по самолёту в иранском аэропорту Мешхед
Израиль атаковал самолёт-заправщик в иранском аэропорту Мешхед
Дым в аэропорту Мешхеда после удара Израиля. Фото © Telegram / rageintel
Израильская армия (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла удар по иранскому самолёту-заправщику в аэропорту Шахид Хашеминежад в Мешхеде, сообщила пресс-служба армии. Цель находилась примерно в 2300 километрах от Израиля.
Дым в аэропорту Мешхеда после удара Израиля. Видео © Telegram / rageintel
«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолёту-заправщику в аэропорту Мешхед на северо-востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля. ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздушном пространстве Ирана», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это самая дальняя атака с начала военной кампании против Ирана. Мешхед находится на северо-востоке страны, это второй по численности населения город республики.
Напомним, конфликт между Ираном и Израилем резко обострился в ночь на 13 июня, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте операции «Восходящий лев» и нанесла серию ударов по военным и ядерным объектам Исламской Республики. По данным иранских властей, в результате атак погибли 128 человек, а число раненых превысило 900.