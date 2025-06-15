Утонувшую в Таиланде российскую бодибилдершу Родину похоронят в Туле

Российскую бодибилдершу Юлию Родину, погибшую в Таиланде, планируют похоронить в Туле – тело девушки доставят в Россию на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказала её знакомая Наталья Маркеленкова.

«Тело будет доставлено в аэропорт Шереметьево, начиная с середины следующей недели. Похоронить Юлю планируют в Туле по решению её супруга, который также находился на пляже в тот трагический момент», — сказала Маркеленкова.

Она отметила, что трудностей с финансированием перевозки тела в Россию не возникло — ситуацию удалось разрешить благодаря страховым выплатам. Параллельно в интернете организовали сбор средств на организацию похорон спортсменки, на который, по словам Маркеленковой, отозвалось множество людей.