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15 июня, 17:28

Крупный пожар охватил проблемный мусорный полигон под Петербургом

В Ленобласти пожар на полигоне ТБО охватил 1,2 тысячи квадратов

Пожар на полигоне отходов в Ленобласти. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Пожар на полигоне отходов в Ленобласти. Обложка © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), огонь охватил порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.

Пожар на полигоне отходов в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

Пожар на полигоне отходов в Ленобласти. Фото © Telegram / Прокуратура Ленинградской области

«По предварительной информации, сегодня на полигоне твёрдых коммунальных услуг, эксплуатируемом ООО «Эко плант», произошло возгорание. Площадь возгорания составляет 1 200 м. кв.», — уточнили в ведомстве.

Следствию предстоит установить причины возгорания. Тушение пожара пока продолжается, специалисты не обнаружили в воздухе превышения концентрации опасных веществ. Известно, что ранее прокуратура уже проводила проверку полигона, было обнаружено множество нарушений санитарного и природоохранного законодательства. Сейчас в суде на рассмотрении находится заявление прокурора о необходимости приостановить работу предприятия «Эко плант» до устранения нарушений и проведения реконструкции полигона с целью увеличения его вместимости. Заседание должно состояться 7 июля.

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Ранее сообщалось, что 14 июня загорелся склад в Якутске, его площадь достигла 500 квадратных метров. В помещениях хранилась бытовая продукция. Огонь оперативно потушен. Полиция выясняет причины случившегося.

Татьяна Миссуми
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