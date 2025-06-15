Крупный пожар охватил проблемный мусорный полигон под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), огонь охватил порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.

Следствию предстоит установить причины возгорания. Тушение пожара пока продолжается, специалисты не обнаружили в воздухе превышения концентрации опасных веществ. Известно, что ранее прокуратура уже проводила проверку полигона, было обнаружено множество нарушений санитарного и природоохранного законодательства. Сейчас в суде на рассмотрении находится заявление прокурора о необходимости приостановить работу предприятия «Эко плант» до устранения нарушений и проведения реконструкции полигона с целью увеличения его вместимости. Заседание должно состояться 7 июля.