Инвестор из США выплатил кредитный долг оператора «Северного потока — 2»

Американский предприниматель Стивен Линч погасил долги оператора газопровода «Северный поток — 2» перед кредиторами. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, бизнесмен планирует приобрести газопровод, чтобы вывести его из-под российского контроля. В случае успеха сделки Европа теоретически сможет возобновить поставки российского газа, поскольку инфраструктура формально перейдёт к американским владельцам.

Как уточняет издание, Линч ведёт переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) о получении разрешения на сделку. Сам предприниматель называет эту инициативу «деруссификацией» газопровода.

Ранее Линч уже заявлял о намерении купить повреждённый «Северный поток — 2». The New York Times в феврале 2024 года сообщала, что он повторно подал запрос в Минфин США на получение лицензии для участия в возможных торгах за актив.

Напомним, американские СМИ сообщали, что инвестор из Майами Стивен Линч в минувшем ноябре направил Минфину Штатов очередной запрос с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по выкупу «Северного потока — 2». Известно, что предприниматель в течение 20 лет вёл бизнес в Москве. В своём обращении к американскому ведомству Линч заявил, что контроль над трубопроводом укрепит позиции Вашингтона в переговорах с Москвой.