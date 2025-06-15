Россияне установили антирекорд по снятию наличных

В начале 2025 года жители России стали значительно реже пользоваться банкоматами для снятия денег. Согласно данным ЦБ, количество операций по обналичиванию средств с банковских карт опустилось до минимума за последние 14 лет — всего 394 млн транзакций. Меньше показатель был лишь в первом квартале 2009 года (392,5 млн операций), сообщает «Коммерсант».

Объём снятых наличных также достиг рекордно низкого уровня — 7,6 трлн рублей, что стало худшим результатом с начала 2023 года. Одновременно сократился и объём безналичных платежей: расходы по картам на товары и услуги составили 13,2 трлн рублей — на 2,5 трлн меньше, чем в четвёртом квартале 2024 года, и на 185 млрд рублей ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают эту тенденцию с глобальными изменениями в платёжных системах. Например, в США и Европе растет популярность токенизированных кошельков, в Китае доминируют WeChat Pay и AliPay, а в Индии — система UPI, отмечает независимый аналитик Максим Митусов.

При этом, несмотря на снижение использования карт, оборот наличных денег в рознице в первом квартале 2025 года вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Как полагает Алексей Войлуков, профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, это может быть связано с введением в России прогрессивной шкалы налогообложения с 1 января 2025 года, что стимулировало часть бизнеса и населения перейти на расчёты наличными.